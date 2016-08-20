Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Ой+ написав:Для порівняння, у 2021 деякі регіони сиділи місяці на локдауні не маючи не те що померлого, а офіційно захворівшого.
Hotab написав:Ой+ може продовжити розказувати,як в деяких регіонах місяцями в 2021 році не хворіли і не помирали від ковід, а +140 тис смертей Україні в цьому ж таки році закинули аватари з планети Пандора.
кх-кх....
Ой+ написав:Не дивився по смертності, але ж було через місяць карантину
Казав же, не люблю брехню і маніпуляції. Невже це настільки важлива для когось тема що потрібно забрьохатись в брехню??
Невже для когось це така важлива тема,що брехню відвертого ватана і ворога України вкладчика хтось готов лайкати до сих пір??
fler написав:Тривають запеклі дискусії щодо побічних впливів вакцинації
Дискусії були і будуть. В демократичному світі це нормально. В дискусіях знаходять правду. Ненормально - маніпулювати, мухлювати, підтасовувати.
fler написав:У Британії, наприклад, її порівняли з Холокостом
ПорівнялИ?? Чи неадекват в соцмережі щось бовкнув, а рузькеЗМІ понесли? Ви що, їх читаєте? Пошук по словам виводить лише на них.
В статті сказано , що поодинокі випадки побочки на мільйони випадків вакцинації він намагався виставити як системність. Вже давно. Ну якщо це тягне " в Британії вже порівнюють..", то чому ми дивуємось гебельсовщині на кацабТБ.