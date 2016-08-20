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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5028502950305031

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 64
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
11
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
22
Зробив 2 щеплення і досить
9%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 18:35

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Ой+ написав:Для порівняння, у 2021 деякі регіони сиділи місяці на локдауні не маючи не те що померлого, а офіційно захворівшого.

  Hotab написав:Ой+ може продовжити розказувати,як в деяких регіонах місяцями в 2021 році не хворіли і не помирали від ковід, а +140 тис смертей Україні в цьому ж таки році закинули аватари з планети Пандора.

кх-кх....
  Ой+ написав:Не дивився по смертності, але ж було через місяць карантину
Зображення

Казав же, не люблю брехню і маніпуляції. Невже це настільки важлива для когось тема що потрібно забрьохатись в брехню??

Невже для когось це така важлива тема,що брехню відвертого ватана і ворога України вкладчика хтось готов лайкати до сих пір??

  fler написав:Тривають запеклі дискусії щодо побічних впливів вакцинації

Дискусії були і будуть. В демократичному світі це нормально. В дискусіях знаходять правду.
Ненормально - маніпулювати, мухлювати, підтасовувати.
  fler написав:У Британії, наприклад, її порівняли з Холокостом

ПорівнялИ??
Чи неадекват в соцмережі щось бовкнув, а рузькеЗМІ понесли?
Ви що, їх читаєте?
Пошук по словам виводить лише на них.
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Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:15

Хотаб, я читаю ВВС, англійською. Як там кацапи перекрутили, мене не цікавить.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 22:25

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  fler написав:Вже майже рік минув від того, як перестали чіпувати людей,

Я місяць тому чіпувався вчетверте. Краще так, ніж померти як брат батька.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 16 січ, 2023 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 22:26

  fler написав:Хотаб, я читаю ВВС, англійською. Як там кацапи перекрутили, мене не цікавить.

Так, коцаби не збрехали,все так і є:


"В Британії вже порівнюють з Холокостом" , це коли один одіозний парламентар, якого доречі вже посадили на кол, щось там бовкнув.
https://www.bbc.com/news/uk-politics-64236687/

Він давній махінатор і брехун,як з'ясувалось.

В статті сказано , що поодинокі випадки побочки на мільйони випадків вакцинації він намагався виставити як системність. Вже давно.
Ну якщо це тягне " в Британії вже порівнюють..", то чому ми дивуємось гебельсовщині на кацабТБ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 23:25

  Hotab написав:Лично я разделял мнение того же Будивельныка, что в последующие годы после пандемии смертность во всех странах упадет. Ведь более пожилые и более слабые особи Ковид (вовк) уже отчасти забрал преждевременно. Но нет. Оказалось, урон от ковид испытали и благополучно его пережившие.

Зараза мощная и совершенно нелюдская, даже если пролетела мимо. Вакцинацию поддерживаю :!:
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 01:20

  Навуходоносор написав:
  Hotab написав:Лично я разделял мнение того же Будивельныка, что в последующие годы после пандемии смертность во всех странах упадет. Ведь более пожилые и более слабые особи Ковид (вовк) уже отчасти забрал преждевременно. Но нет. Оказалось, урон от ковид испытали и благополучно его пережившие.

Зараза мощная и совершенно нелюдская, даже если пролетела мимо. Вакцинацию поддерживаю :!:

Вакцинация меньшее зло, чем Ковид.
Ни одна вакцина не прибавляет здоровья, и антиковидная не исключение.
antey1969
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