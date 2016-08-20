Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Побічні ефекти щеплень від COVID підозрюють у зростанні кризи надлишкової смертности у Великобританії. Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании Відмічено кореляцію надлишкових смертей без COVID з розгортанням весняного бустера вакцини в квітні та травні. https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/
Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.