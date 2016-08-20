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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 64
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
11
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
22
Зробив 2 щеплення і досить
9%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:56

fler та да
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:08

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

fler написав:
  vitaliian написав:
Sudden deaths’ in Germany sharply increased after COVID jab rollout: insurance data
https://www.lifesitenews.com/news/sudde ... ance-data/


Побічні ефекти щеплень від COVID підозрюють у зростанні кризи надлишкової смертности у Великобританії.
Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании :shock:
Відмічено кореляцію надлишкових смертей без COVID з розгортанням весняного бустера вакцини в квітні та травні.
https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/

Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки :wink:
А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:13

  Faceless написав:
fler написав:Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании :shock:
https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/
Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки :wink:
А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.

Зате отримали безкоштовно 4G :D Тут багато хто цим хвалилися.
Дуже цікаво подивитись на подібну статистику по рф (що там наробили "Супутник" з "Новічком"), а також по Китаю (китайська вакцина вважалася найменш шкідливою серед всіх ковідних). Але навряд чи дізнаємось по ним правду, адже випадки з побічними ефектами ретельно замовчувались та надійно приховувались.
fler
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