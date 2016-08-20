Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Побічні ефекти щеплень від COVID підозрюють у зростанні кризи надлишкової смертности у Великобританії. Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании Відмічено кореляцію надлишкових смертей без COVID з розгортанням весняного бустера вакцини в квітні та травні. https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/
Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.
fler написав:Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/ Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.
Зате отримали безкоштовно 4G Тут багато хто цим хвалилися. Дуже цікаво подивитись на подібну статистику по рф (що там наробили "Супутник" з "Новічком"), а також по Китаю (китайська вакцина вважалася найменш шкідливою серед всіх ковідних). Але навряд чи дізнаємось по ним правду, адже випадки з побічними ефектами ретельно замовчувались та надійно приховувались.
fler написав:Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/ Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.
Зате отримали безкоштовно 4G Тут багато хто цим хвалилися. Дуже цікаво подивитись на подібну статистику по рф (що там наробили "Супутник" з "Новічком"), а також по Китаю (китайська вакцина вважалася найменш шкідливою серед всіх ковідних). Але навряд чи дізнаємось по ним правду, адже випадки з побічними ефектами ретельно замовчувались та надійно приховувались.
По Китаю, опосередковано по останній хвилі захворювань і смертям, можна бачити, що їх вакцина якось чи то ще гірше зробила, чи в кращому випадку ніякого ефекту не мала.