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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 64
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
11
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
22
Зробив 2 щеплення і досить
9%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 21 січ, 2023 23:56

fler та да
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 00:08

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

fler написав:
  vitaliian написав:
Sudden deaths’ in Germany sharply increased after COVID jab rollout: insurance data
https://www.lifesitenews.com/news/sudde ... ance-data/


Побічні ефекти щеплень від COVID підозрюють у зростанні кризи надлишкової смертности у Великобританії.
Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании :shock:
Відмічено кореляцію надлишкових смертей без COVID з розгортанням весняного бустера вакцини в квітні та травні.
https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/

Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки :wink:
А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:13

  Faceless написав:
fler написав:Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании :shock:
https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/
Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки :wink:
А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.

Зате отримали безкоштовно 4G :D Тут багато хто цим хвалилися.
Дуже цікаво подивитись на подібну статистику по рф (що там наробили "Супутник" з "Новічком"), а також по Китаю (китайська вакцина вважалася найменш шкідливою серед всіх ковідних). Але навряд чи дізнаємось по ним правду, адже випадки з побічними ефектами ретельно замовчувались та надійно приховувались.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 11:30

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

fler написав:
  Faceless написав:
fler написав:Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании :shock:
https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/
Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки :wink:
А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.

Зате отримали безкоштовно 4G :D Тут багато хто цим хвалилися.
Дуже цікаво подивитись на подібну статистику по рф (що там наробили "Супутник" з "Новічком"), а також по Китаю (китайська вакцина вважалася найменш шкідливою серед всіх ковідних). Але навряд чи дізнаємось по ним правду, адже випадки з побічними ефектами ретельно замовчувались та надійно приховувались.


По Китаю, опосередковано по останній хвилі захворювань і смертям, можна бачити, що їх вакцина якось чи то ще гірше зробила, чи в кращому випадку ніякого ефекту не мала.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 13:36

  Hotab написав:Лично я разделял мнение того же Будивельныка, что в последующие годы после пандемии смертность во всех странах упадет. Ведь более пожилые и более слабые особи Ковид (вовк) уже отчасти забрал преждевременно. Но нет. Оказалось, урон от ковид испытали и благополучно его пережившие.
Людина з логічним мишленням - розділила б причини/дії/результат/наслідки..
1 Для того щоб сталось так як казав Будівельник - треба було діяти так як пропонував Будівельник
2 Діяли так як пропонував Хотаб....
3 Сталось так як попереджав Будівельник...

Питання
Так хто був правий?

Пояснюю
Будівельник казав
Обмежити в свободі критично вразливих - всіх інших не чіпати
Що зробили
Обмежили в свободі усіх...
Отримали додаткові смерті..після закінчення страшного ковіду..і ці смерті не від ковіду..але прямоповязані з ковідістерією.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 13:44

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Лично я разделял мнение того же Будивельныка, что в последующие годы после пандемии смертность во всех странах упадет. Ведь более пожилые и более слабые особи Ковид (вовк) уже отчасти забрал преждевременно. Но нет. Оказалось, урон от ковид испытали и благополучно его пережившие.
Людина з логічним мишленням - розділила б причини/дії/результат/наслідки..
1 Для того щоб сталось так як казав Будівельник - треба було діяти так як пропонував Будівельник
2 Діяли так як пропонував Хотаб....
3 Сталось так як попереджав Будівельник...

Питання
Так хто був правий?

Пояснюю
Будівельник казав
Обмежити в свободі критично вразливих - всіх інших не чіпати
Що зробили
Обмежили в свободі усіх...
Отримали додаткові смерті..після закінчення страшного ковіду..і ці смерті не від ковіду..але прямоповязані з ковідістерією.

і тому що жижа, не просто не перевірений препарат
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 13:45

  Faceless написав: вакцина якось чи то ще гірше зробила, чи в кращому випадку ніякого ефекту не мала.

хомячки почали щось підозрювати?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 13:47

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  flyman написав:тому що жижа
Сама якість або дієвівість вакцини - взагалі не має відношення до того що я написав...
1 Критично вразливих - треба було колоти...при чому будь-яка субстанція яка мала вищу ефективність ніж ймовірність смерті в групі 60+ - мала право на використання.
2 Вакцина мала вищу ефективність ніж ймовірність смерті в групі 60+
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 13:54

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Колоти треба всім.
Умники с нормальным иммунитетом сами не умирают, а плодят мутации
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:00

  Hotab написав:
  Ой+ написав:Ну а щодо ковіду, то час все розставив на свої місця.

Шо він розставив у вас?
Вже нема 720 тис померлих в 2021 році , замість звичних 580 тис?
Доречі,війна за рік здається забере менше. Хоча, звичайно, якість померлих в обох випадках дуже різна.

зменшується навантаження на пенсійний фонд
flyman
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