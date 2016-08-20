Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Побічні ефекти щеплень від COVID підозрюють у зростанні кризи надлишкової смертности у Великобританії. Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании Відмічено кореляцію надлишкових смертей без COVID з розгортанням весняного бустера вакцини в квітні та травні. https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/
Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.
fler написав:Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/ Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.
Зате отримали безкоштовно 4G Тут багато хто цим хвалилися. Дуже цікаво подивитись на подібну статистику по рф (що там наробили "Супутник" з "Новічком"), а також по Китаю (китайська вакцина вважалася найменш шкідливою серед всіх ковідних). Але навряд чи дізнаємось по ним правду, адже випадки з побічними ефектами ретельно замовчувались та надійно приховувались.
fler написав:Многие медики и ученые подозревают, что побочные эффекты вакцин играют важную роль, особенно поскольку это явление наблюдается по всей Европе и дальше за ее пределами, а не только в Великобритании https://www.lifesitenews.com/news/covid ... hs-crisis/ Мабуть на цій гілці пам'ятають, як "хтось" гучно волав про смертність у Британії та бустери, закидуючи відповідні графіки А скільки було розмов про "один на мільйон"!
Розчарований. Немає мутацій, що перетворююють на рептилоїда.
Зате отримали безкоштовно 4G Тут багато хто цим хвалилися. Дуже цікаво подивитись на подібну статистику по рф (що там наробили "Супутник" з "Новічком"), а також по Китаю (китайська вакцина вважалася найменш шкідливою серед всіх ковідних). Але навряд чи дізнаємось по ним правду, адже випадки з побічними ефектами ретельно замовчувались та надійно приховувались.
По Китаю, опосередковано по останній хвилі захворювань і смертям, можна бачити, що їх вакцина якось чи то ще гірше зробила, чи в кращому випадку ніякого ефекту не мала.
Hotab написав:Лично я разделял мнение того же Будивельныка, что в последующие годы после пандемии смертность во всех странах упадет. Ведь более пожилые и более слабые особи Ковид (вовк) уже отчасти забрал преждевременно. Но нет. Оказалось, урон от ковид испытали и благополучно его пережившие.
Людина з логічним мишленням - розділила б причини/дії/результат/наслідки.. 1 Для того щоб сталось так як казав Будівельник - треба було діяти так як пропонував Будівельник 2 Діяли так як пропонував Хотаб.... 3 Сталось так як попереджав Будівельник...
Питання Так хто був правий?
Пояснюю Будівельник казав Обмежити в свободі критично вразливих - всіх інших не чіпати Що зробили Обмежили в свободі усіх... Отримали додаткові смерті..після закінчення страшного ковіду..і ці смерті не від ковіду..але прямоповязані з ковідістерією.
Hotab написав:Лично я разделял мнение того же Будивельныка, что в последующие годы после пандемии смертность во всех странах упадет. Ведь более пожилые и более слабые особи Ковид (вовк) уже отчасти забрал преждевременно. Но нет. Оказалось, урон от ковид испытали и благополучно его пережившие.
Людина з логічним мишленням - розділила б причини/дії/результат/наслідки.. 1 Для того щоб сталось так як казав Будівельник - треба було діяти так як пропонував Будівельник 2 Діяли так як пропонував Хотаб.... 3 Сталось так як попереджав Будівельник...
Питання Так хто був правий?
Пояснюю Будівельник казав Обмежити в свободі критично вразливих - всіх інших не чіпати Що зробили Обмежили в свободі усіх... Отримали додаткові смерті..після закінчення страшного ковіду..і ці смерті не від ковіду..але прямоповязані з ковідістерією.
Сама якість або дієвівість вакцини - взагалі не має відношення до того що я написав... 1 Критично вразливих - треба було колоти...при чому будь-яка субстанція яка мала вищу ефективність ніж ймовірність смерті в групі 60+ - мала право на використання. 2 Вакцина мала вищу ефективність ніж ймовірність смерті в групі 60+