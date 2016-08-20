RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5030503150325033

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 64
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
11
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
22
Зробив 2 щеплення і досить
9%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:03

  beee написав:Колоти треба всім.
Умники с нормальным иммунитетом сами не умирают, а плодят мутации

а виживші із забустованими імунітетом теж хворіють і створюють ще більше ще стійкіших мутацій, тому більше жиж, мощьних і чащє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30507
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 14:26

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

flyman написав:
  beee написав:Колоти треба всім.
Умники с нормальным иммунитетом сами не умирают, а плодят мутации

а виживші із забустованими імунітетом теж хворіють і створюють ще більше ще стійкіших мутацій, тому більше жиж, мощьних і чащє
Мутации вируса появляются там, где еще невелико число привитых людей и где проживает большое число людей на маленькой территории.

прививки лишь в редких случаях ведут к возникновению мутаций вируса и теоретически благоприятствуют его распространению, но гораздо более вероятно то, что опасные мутации возникают именно там, где вирус может беспрепятственно и быстро распространяться.

Уже вроде всё обсосанно)
beee
 
Повідомлень: 112
З нами з: 17.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5030503150325033
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22881799
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Системи обліку валютних операцій обмінників в Україні
nazwin » Сер 24 сер, 2022 18:11
0 1239
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 18:11
nazwin
Що відбувається з реальним курсом долара в Україні - вже 26, 1, 2
R2 » П'ят 19 сер, 2016 14:55
16 6822
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 сер, 2016 15:38
innok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1622)
22.01.2023 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.