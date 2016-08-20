а виживші із забустованими імунітетом теж хворіють і створюють ще більше ще стійкіших мутацій, тому більше жиж, мощьних і чащє
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Додано: Нед 22 січ, 2023 14:03
Додано: Нед 22 січ, 2023 14:26
Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі
Мутации вируса появляются там, где еще невелико число привитых людей и где проживает большое число людей на маленькой территории.
прививки лишь в редких случаях ведут к возникновению мутаций вируса и теоретически благоприятствуют его распространению, но гораздо более вероятно то, что опасные мутации возникают именно там, где вирус может беспрепятственно и быстро распространяться.
Уже вроде всё обсосанно)
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