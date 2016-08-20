Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Схоже, Ви не зовсім розумієте, що відбувається у тих країнах, де масово вкололи бустери. Якщо коротко - там зараз підраховують кількість "один на мільйон" і ця кількість зростає.
Якщо науково, то давно відомо, що будь-яке втручання в природній імунітет людини є вкрай небажаним, тому що може мати летальні наслідки, навіть через роки. В ситуації з ковідними вакцинами (переважно мрнк-типу) ми бачимо ці наслідки вже зараз.((
Тому на питання про те, чи варто було колоти всіх чи лише тих, у кого була реальна загроза життю, як на мене, відповідь вже очевидна.