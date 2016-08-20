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Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 січ, 2023 20:27
Hotab написав:
Так нормальний ответ.
Если ты бездоказательно просто спрашиваешь "почему твоя вакцина не работает?"
, то получаешь ответ п̶о̶ш̶е̶л̶ ̶н̶а̶ ̶̶к̶у̶й"хорошего дня".
Сколько бустеров наколол за это время? Уже где-то 5 должно быть.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:29
budivelnik написав:
Хтось може пояснити
1 Офіційно заявили що прививка не захищає від ймовірності захворювання - а дозволяє захворюванню пройти в легшій фазі
Бурла на відео вище пояснює
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:32
Ромасик написав:
Сколько бустеров наколол за это время? Уже где-то 5 должно быть
Перечисли мне $100, я тебе так и быть расскажу персональную информацию.
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Hotab
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