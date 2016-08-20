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Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 січ, 2023 21:37
Ромасик написав:
Какой стеснительный стал
Деньги люблю.
А ты настолько нищий, что не готов платить, стал?
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Hotab
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Додано: Чет 26 січ, 2023 11:34
Hotab написав:
А мені ...нагадує кимось закинуту "сенсацію" , що Флер нерозбірлива в сексуальних стосунках.
Це правда? Ніхто не знає!
У автора "сенсації" півшостої. Це правда? Риторичне.
Hotab написав:
Для мене не має принципового значення, що людина думає про Ковід...
Ок, ваші ковідні питання лишаю без відповіді.
Hotab написав:
...ви знаєте, кому ви лайкали в цій гілці... Щоб люди торкались рукою до умовних "вкладчиків"...
Я не вважаю, що лайк обліківці = торкатися, інакше б не лайкала. Коли мої лайки важливіші, ніж мої думки чи я сама, то це вже старість?
Hotab написав:
Бай. Більше ми не знайомі.
Який облом для читачів гілки!
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