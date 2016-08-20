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Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 січ, 2023 21:37
Ромасик написав:
Какой стеснительный стал
Деньги люблю.
А ты настолько нищий, что не готов платить, стал?
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Додано: Чет 26 січ, 2023 11:34
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Додано: Суб 28 січ, 2023 17:32
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