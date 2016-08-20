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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 64
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
17%
11
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
22
Зробив 2 щеплення і досить
9%
6
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
34%
22
Інше
5%
3
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:43

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Сколько бустеров наколол за это время? Уже где-то 5 должно быть

Перечисли мне $100, я тебе так и быть расскажу персональную информацию.

Какой стеснительный стал :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:37

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Ромасик написав:Какой стеснительный стал

Деньги люблю.
А ты настолько нищий, что не готов платить, стал?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 11:34

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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:32

  fler написав:...

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