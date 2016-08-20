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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 68
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
18%
12
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
23
Зробив 2 щеплення і досить
12%
8
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
22
Інше
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:43

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Сколько бустеров наколол за это время? Уже где-то 5 должно быть

Перечисли мне $100, я тебе так и быть расскажу персональную информацию.

Какой стеснительный стал :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:37

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Ромасик написав:Какой стеснительный стал

Деньги люблю.
А ты настолько нищий, что не готов платить, стал?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 15:57

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Данные, регулярно собираемые статистической организацией при ЕС Eurostat, свидетельствуют о том, что шведский метод борьбы с коронавирусом оказался самым эффективным в Европе, если судить по показателям смертности.

Напомним, что этот метод заключался в отказе от карантина и прочих чрезвычайных мер. За это шведов в свое время изрядно критиковали. В итоге, однако, время доказало их правоту. По итогам 2020-2022, в этой стране - наименьшая "избыточная смертность" (временное увеличение смертности в популяции по сравнении с ожидаемой). То есть, ковид Швеция пережила с наименьшими потерями по сравнениями с остальными европейскими странами.

Зрада зрадонькаЗображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 16:20

Ромасик ,
А у Польши, Болгарии и Словакии были самые жесткие ограничения? :lol:
А у рашистов, где в 2021 году было +30% смертность, ух жесткие ограничения были :mrgreen:
У Украины, где в 2021 году +20% - жесткач был с ограничениями? Из дома не выходили?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:33

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Hotab написав:Ромасик ,
А у Польши, Болгарии и Словакии были самые жесткие ограничения? .

В Польше довольно жестко.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:48

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

У Франції дуже жорсткий карантин був, доходило до заборон на переміщення між провінціями і вона там у списку не сильно гірше Швеції.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 22:20

  Hotab написав:Ромасик ,
А у Польши, Болгарии и Словакии были самые жесткие ограничения? :lol:
А у рашистов, где в 2021 году было +30% смертность, ух жесткие ограничения были :mrgreen:
У Украины, где в 2021 году +20% - жесткач был с ограничениями? Из дома не выходили?))
1 Країна з найменшими обмеженнями отримала найменшу смертність
2 Всі інші вводячи жорсткі правила карантину( точно жорсткіші ніж шведи) - отримали результати в
2 рази Німеччина, ,Фінляндія-сусіди Швеції
2,3 рази - Франція
2,5 рази - Естонія , Латвія
3 рази - Греція
4,5 рази-Болгарія.....

Може вистарчить розуму признати свою власну помилку?
Простий алгоритм признання
Якщо обмеження не дали кращого результату в порівнянні з відсутністю обмежень -то навіщо вони тоді вводились?

Це в совку ( з яким Ви зараз воюєте) - треба обмежити свободу усіх на догоду ідеологічній фантазії ( яка по факту виявилась ще й програшною)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 08:00

пожалуй, все-таки, рядом с каждым государством желательно разместить значение процента привитого населения.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 08:22

https://twitter.com/VigilantFox/status/ ... 13640?s=20
medeivalb
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 08:32

коли у тебе пам’ять як у амеби і ти все забув

budivelnik ,


Якщо обмеження не дали кращого результату в порівнянні з відсутністю обмежень -то навіщо вони тоді вводились



Будівельник не лікується від алкоголізму, і тому він не алкоголік.
Чи він не алкоголік, і тому він не лікується від алкоголізму??
Що вибере будівельник??

І може ще скаже, що якщо серед пацієнтів алкодиспансерів 100% алкоголіків, то саме лікування приводить до алкоголізму? :lol:
Може будівельник нарешті визнає, що диспансери культивують алкоголізм?
А якщо не хоче, то пояснить , як обмеження піднімають смертність від ковід. Саме від ковід, не треба видумувати суїцидників, бо їх кількість залишилась незмінною в межах похибки.


  pilker написав:пожалуй, все-таки, рядом с каждым государством желательно разместить значение процента привитого населения.

Пожалуй , комусь треба повернутись до гілки, там все давно обговорено.

Порівнювати вплив вакцинації або обмежень має сенс в одній будь-якій (кожній окремо) конкретній країні.
Щоб не вийшло, що , якщо Хотаб після бокалу пива пробіг 5км краще, ніж будівельник після стакану соку, то це пиво покращує результати.
:mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 09 бер, 2023 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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