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Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 09:04
Ромасик написав:Hotab
ой пригоріло
Трішки. До тупості плоскоземельців за 2 роки звик.
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Hotab
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