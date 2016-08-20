RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5032503350345035

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 68
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
18%
12
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
23
Зробив 2 щеплення і досить
12%
8
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
22
Інше
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 09:04

  Ромасик написав:Hotab ой пригоріло

Трішки. До тупості плоскоземельців за 2 роки звик.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8674
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 5032503350345035
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SAndriy1 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22889634
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Системи обліку валютних операцій обмінників в Україні
nazwin » Сер 24 сер, 2022 18:11
0 1580
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 18:11
nazwin
Що відбувається з реальним курсом долара в Україні - вже 26, 1, 2
R2 » П'ят 19 сер, 2016 14:55
16 6946
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 сер, 2016 15:38
innok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6711)
09.03.2023 09:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.