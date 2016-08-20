Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:45



Я дивуюсь як такий примітивний організм як ти - ще допущений до польотів



Справа в тому, що примітивно виглядають твої розсосолювання на рівні «вітер дує, бо його дерева своїми гілками наче опахалом роздмухують».На пальцях для примітивного «підрахуя в дві дії»:Є впливаючий фактор (наприклад вакцинація) , є об’єкт впливу (людина, група людей ). Щоб зрозуміти дію впливаючого фактора, необхідно максимально обмежити вплив інших факторів (або зробити, щоб ці інші фактори впливали однаково га всіх) , які можуть також вплинути на результат.Розглядаючи вплив вакцинації або обмежень на різні окремі країни ви від початку заклали помилку, яка не дає можливості вивчити саме дію. На різні країни і їх народи будуть мати вплив різноманітні культурологічні , поведінкові, соціальні, економічні , імунні фактори. Це вже не про вивчення впливаючого фактора (обмежень чи вакцинації).Тому ще раз; для вивчення саме впливаючого фактора можна взяти різні країни і вивчити. Як кожна з них окремо хворіла до обмежень, а потім з ними, без вакцинації і з нею. В ідеалі з одним і тим самим штамом вірусу.Я розумію, що будівельнику без освіти не те, що профільної , а будь-якої вищої в умовах стаціонару, розуміти причинно-наслідкові зв’язки непросто. Тому приводив з близькою йому темою алкоголізму. Не вдалось, можна про дітей. Це святе, це квіти життя.У Будівельника два сина. Для одного батько винаймав багато років репетитора по фізиці , іншому - ні. Але перший зно по фізиці склав гірше другого. Можливо? Так. Якщо у другого фізичний склад розуму і він все схоплював на льоту в класі. А першому та фізика незрозуміла ніяк, бо він історією мріє. Якби їх батько вчився у нормальних вузах на стаціонарі, він би зрозумів причину. Але батько не вчився, був прапорщиком і заочно без навчання отримав диплом. Тому висунув теорію, що репетитори замість сіяти знання, мабуть підручником по голові дітей б’ють, чим лише шкодять.Можливо з сьогоднішнього дня у будівельника в мізках щось перевернеться, він щось зрозуміє.З.І Причому я зараз не обговорюю, як на кожну окрему країну впливали обмеження чи вакцинація. Це питання достатньо детально вивчено, все є і на гілці, і в інтернеті. Мова по те, що ромасіки в звичній манері принесли примітивну дурь, яка розсипається при навіть не детальному вивченні. Вона саме на примітивні нейронні зв’язки і розрахована, тому і відгукнулась будівельнику.