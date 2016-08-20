Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:45

Є статистика





budivelnik написав:

Дійшло мурзілка? Дійшло мурзілка?



Я дивуюсь як такий примітивний організм як ти - ще допущений до польотів



Тільки зі статистикою ще трішки треба вміти працювати, це не бетон замішувати 1:4 ..Справа в тому, що примітивно виглядають твої розсосолювання на рівні «вітер дує, бо його дерева своїми гілками наче опахалом роздмухують».На пальцях для примітивного «підрахуя в дві дії»:Є впливаючий фактор (наприклад вакцинація) , є об’єкт впливу (людина, група людей ). Щоб зрозуміти дію впливаючого фактора, необхідно максимально обмежити вплив інших факторів (або зробити, щоб ці інші фактори впливали однаково на всіх) , які можуть також вплинути на об’єкт та результати дослідження. .Розглядаючи вплив вакцинації або обмежень на різні окремі країни будівельник від початку закладає помилку, яка не дає можливості вивчити саме дію. На різні країни і їх народи будуть мати вплив різноманітні культурологічні , поведінкові, соціальні, економічні , імунні фактори. Це вже не про вивчення впливаючого фактора (обмежень чи вакцинації).Тому ще раз; для вивчення саме впливаючого фактора можна взяти різні країни і вивчити. Як кожна з них окремо хворіла до обмежень, а потім з ними, без вакцинації і з нею. В ідеалі з одним і тим самим штамом вірусу.Я розумію, що будівельнику без освіти не те, що профільної , а будь-якої вищої в умовах стаціонару, розуміти причинно-наслідкові зв’язки непросто. Тому приводив з близькою йому темою алкоголізму. Не вдалось, можна про дітей. Це святе, це квіти життя.У Будівельника два сина. Для одного батько винаймав багато років репетитора по фізиці , іншому - ні. Але перший зно по фізиці склав гірше другого. Можливо? Так. Якщо у другого фізичний склад розуму і він все схоплював на льоту в класі. А першому та фізика незрозуміла ніяк, бо він історією мріє.В чому помилка будівельника? Чому він отримав неочікуваний результат? Бо він не врахував, що зі старту 2 хлопці (2 країни, Швеція і Польща) мали різну початкову базу. Тому впливаючий фактор репетитор (обмеження) дав різні результати. Другий син без репетитора (Щвеція без обмежень) дав кращий результат, ніж перший з репетитором (Польща з обмеженнями) .Якби їх батько вчився у нормальних вузах на стаціонарі, він би зрозумів причину. І зміг би усвідомити, зо репетитор все-таки користь приніс. Але батько не вчився, був прапорщиком і заочно без навчання отримав диплом. Тому висунув теорію, що репетитори замість сіяти знання, мабуть підручником по голові дітей б’ють, чим лише шкодять.Можливо з сьогоднішнього дня у будівельника в мізках щось перевернеться, він щось зрозуміє.З.І Причому я зараз не обговорюю, як на кожну окрему країну впливали обмеження чи вакцинація. Це питання достатньо детально вивчено, все є і на гілці, і в інтернеті. Мова по те, що ромасіки в звичній манері принесли примітивну дурь, яка розсипається при навіть не детальному вивченні. Вона саме на примітивні нейронні зв’язки (рівня прапорщик рівняйсь, струнко, в лазню кроком руш) і розрахована, тому і відгукнулась будівельнику.