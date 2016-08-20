RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5032503350345035

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 68
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
18%
12
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
23
Зробив 2 щеплення і досить
12%
8
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
22
Інше
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:00

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Hotab написав:як обмеження піднімають смертність від ковід.
Я дивуюсь як такий примітивний організм як ти - ще допущений до польотів....
1 Є статистика
Статистика каже
Шведи обмежували боротьбу з ковідом - отримали найменшу зміну загальної смертності
Фіни або Італійці боролись з ковідом - отримали в рази більші зміни загальної смертності.
2 Виходячи з п1
Шведи не борячись з ковідом отримали мінус 4%...
Висновок - ковід створив проблем на 4%
Італійці боролись і отримали проблем на 19%
Висновок
Ковід так само як і у шведів забрав своїх 4% і ще 15% забрала боротьба...

Тепер про алкоголізм
Алкоголізм - це хвороба....але при цьому ти спокійно можеш купити алкоголь в десятках тисяч торгівельних точок.
Для того щоб боротьба з алкоголізмом проводилась по аналогії з ковідом..то такий приклад існує..
Сухий Закон в США....
Так от після тотальної заборони алкоголю(тотального ковідного карантину і поголовних щеплень) - алкоголіків менше не стало....

Дійшло мурзілка?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26118
З нами з: 15.01.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 2916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:23

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

да, хана каруселям
ветка ожила
уж что-то, а...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:40

  Hotab написав:
  pilker написав:пожалуй, все-таки, рядом с каждым государством желательно разместить значение процента привитого населения.


Пожалуй , комусь треба повернутись до гілки, там все давно обговорено.


возвращаться к оставшимся от модерации текстам ? )

  Hotab написав:Порівнювати вплив вакцинації або обмежень має сенс в одній будь-якій (кожній окремо) конкретній країні.
Щоб не вийшло, що , якщо Хотаб після бокалу пива пробіг 5км краще, ніж будівельник після стакану соку, то це пиво покращує результати.
:mrgreen:


ну я то помню как продвигатели жесткоча и принудительной вакцинации ссылались на показатели смертности швеции в сравнении с другими скандинавскими странами. упоминали высказывание особы королевской крови. )
собственно говоря моя ремарка как раз и служит индивидуальному анализу ситуации в каждой стране. может тот перечень вакцин для ес, который кололи населению действовал избирательно на разные народы ? знаете как украинец уговорит поллитры горилки и ничего, а индеец отойдет в мир духов от ста грамм. )
pilker
 
Повідомлень: 232
З нами з: 20.09.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:33

https://www.telegraph.co.uk/news/lockdown-files/

Еще немного, как это делалось…
medeivalb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 24.01.14
Подякував: 558 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:45

budivelnik ,

Є статистика



  budivelnik написав:
Дійшло мурзілка?




Зображення
Тільки зі статистикою ще трішки треба вміти працювати, це не бетон замішувати 1:4 ..



Я дивуюсь як такий примітивний організм як ти - ще допущений до польотів


Справа в тому, що примітивно виглядають твої розсосолювання на рівні «вітер дує, бо його дерева своїми гілками наче опахалом роздмухують».

На пальцях для примітивного «підрахуя в дві дії»:
Є впливаючий фактор (наприклад вакцинація) , є об’єкт впливу (людина, група людей ). Щоб зрозуміти дію впливаючого фактора, необхідно максимально обмежити вплив інших факторів (або зробити, щоб ці інші фактори впливали однаково на всіх) , які можуть також вплинути на об’єкт та результати дослідження. .


Розглядаючи вплив вакцинації або обмежень на різні окремі країни будівельник від початку закладає помилку, яка не дає можливості вивчити саме дію впливаючого фактору. На різні країни і їх народи будуть мати вплив різноманітні культурологічні , поведінкові, соціальні, економічні , імунні фактори. Це вже не про вивчення впливаючого фактора (обмежень чи вакцинації).

Тому ще раз; для вивчення саме впливаючого фактора можна взяти різні країни і вивчити. Як кожна з них окремо хворіла до обмежень, а потім з ними, без вакцинації і з нею. В ідеалі з одним і тим самим штамом вірусу.


Я розумію, що будівельнику без освіти не те, що профільної , а будь-якої вищої в умовах стаціонару, розуміти причинно-наслідкові зв’язки непросто. Тому приводив з близькою йому темою алкоголізму. Не вдалось, можна про дітей. Це святе, це квіти життя.

У Будівельника два сина. Для одного батько винаймав багато років репетитора по фізиці , іншому - ні. Але перший зно по фізиці склав гірше другого. Можливо? Так. Якщо у другого фізичний склад розуму і він все схоплював на льоту в класі. А першому та фізика незрозуміла ніяк, бо він історією мріє.
В чому помилка будівельника? Чому він отримав неочікуваний результат? Бо він не врахував, що зі старту 2 хлопці (2 країни, Швеція і Польща) мали різну початкову базу. Тому впливаючий фактор репетитор (обмеження) дав різні результати. Другий син без репетитора (Щвеція без обмежень) дав кращий результат, ніж перший з репетитором (Польща з обмеженнями) .

Якби їх батько вчився у нормальних вузах на стаціонарі, він би зрозумів причину. І зміг би усвідомити, зо репетитор все-таки користь приніс. Але батько не вчився, був прапорщиком і заочно без навчання отримав диплом. Тому висунув теорію, що репетитори замість сіяти знання, мабуть підручником по голові дітей б’ють, чим лише шкодять.

Можливо з сьогоднішнього дня у будівельника в мізках щось перевернеться, він щось зрозуміє.


З.І Причому я зараз не обговорюю, як на кожну окрему країну впливали обмеження чи вакцинація. Це питання достатньо детально вивчено, все є і на гілці, і в інтернеті. Мова по те, що ромасіки в звичній манері принесли примітивну дурь, яка розсипається при навіть не детальному вивченні. Вона саме на примітивні нейронні зв’язки (рівня прапорщик рівняйсь, струнко, в лазню кроком руш) і розрахована, тому і відгукнулась будівельнику.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8680
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1927 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:12

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Hotab написав:Вона саме на примітивні нейронні зв’язки (рівня прапорщик рівняйсь
Про що можна говорити з військовим, життя якого залежить від прапорщиків..а він насміхається над цим званням?
Можна просто побажати йому вижити, бо нехай він повний дятел, але й Успіх воїн....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26118
З нами з: 15.01.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 2916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:36

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Вона саме на примітивні нейронні зв’язки (рівня прапорщик рівняйсь
Про що можна говорити з військовим, життя якого залежить від прапорщиків...

Може залежить, а може ти знов придумав…
Але прапорщик має знати своє місце і не розсосолювати на питання професійного відбору пілотів , їх придатності, тобто там, де він профвн.

Дякую за побажання.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8680
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1927 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 5032503350345035
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22889826
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
Системи обліку валютних операцій обмінників в Україні
nazwin » Сер 24 сер, 2022 18:11
0 1598
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 18:11
nazwin
Що відбувається з реальним курсом долара в Україні - вже 26, 1, 2
R2 » П'ят 19 сер, 2016 14:55
16 6948
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 сер, 2016 15:38
innok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.