Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Hotab написав:як обмеження піднімають смертність від ковід.
Я дивуюсь як такий примітивний організм як ти - ще допущений до польотів.... 1 Є статистика Статистика каже Шведи обмежували боротьбу з ковідом - отримали найменшу зміну загальної смертності Фіни або Італійці боролись з ковідом - отримали в рази більші зміни загальної смертності. 2 Виходячи з п1 Шведи не борячись з ковідом отримали мінус 4%... Висновок - ковід створив проблем на 4% Італійці боролись і отримали проблем на 19% Висновок Ковід так само як і у шведів забрав своїх 4% і ще 15% забрала боротьба...
Тепер про алкоголізм Алкоголізм - це хвороба....але при цьому ти спокійно можеш купити алкоголь в десятках тисяч торгівельних точок. Для того щоб боротьба з алкоголізмом проводилась по аналогії з ковідом..то такий приклад існує.. Сухий Закон в США.... Так от після тотальної заборони алкоголю(тотального ковідного карантину і поголовних щеплень) - алкоголіків менше не стало....
pilker написав:пожалуй, все-таки, рядом с каждым государством желательно разместить значение процента привитого населения.
Пожалуй , комусь треба повернутись до гілки, там все давно обговорено.
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Hotab написав:Порівнювати вплив вакцинації або обмежень має сенс в одній будь-якій (кожній окремо) конкретній країні. Щоб не вийшло, що , якщо Хотаб після бокалу пива пробіг 5км краще, ніж будівельник після стакану соку, то це пиво покращує результати.
ну я то помню как продвигатели жесткоча и принудительной вакцинации ссылались на показатели смертности швеции в сравнении с другими скандинавскими странами. упоминали высказывание особы королевской крови. ) собственно говоря моя ремарка как раз и служит индивидуальному анализу ситуации в каждой стране. может тот перечень вакцин для ес, который кололи населению действовал избирательно на разные народы ? знаете как украинец уговорит поллитры горилки и ничего, а индеец отойдет в мир духов от ста грамм. )
Тільки зі статистикою ще трішки треба вміти працювати, це не бетон замішувати 1:4 ..
Я дивуюсь як такий примітивний організм як ти - ще допущений до польотів
Справа в тому, що примітивно виглядають твої розсосолювання на рівні «вітер дує, бо його дерева своїми гілками наче опахалом роздмухують».
На пальцях для примітивного «підрахуя в дві дії»: Є впливаючий фактор (наприклад вакцинація) , є об’єкт впливу (людина, група людей ). Щоб зрозуміти дію впливаючого фактора, необхідно максимально обмежити вплив інших факторів (або зробити, щоб ці інші фактори впливали однаково на всіх) , які можуть також вплинути на об’єкт та результати дослідження. .
Розглядаючи вплив вакцинації або обмежень на різні окремі країни будівельник від початку закладає помилку, яка не дає можливості вивчити саме дію впливаючого фактору. На різні країни і їх народи будуть мати вплив різноманітні культурологічні , поведінкові, соціальні, економічні , імунні фактори. Це вже не про вивчення впливаючого фактора (обмежень чи вакцинації).
Тому ще раз; для вивчення саме впливаючого фактора можна взяти різні країни і вивчити. Як кожна з них окремо хворіла до обмежень, а потім з ними, без вакцинації і з нею. В ідеалі з одним і тим самим штамом вірусу.
Я розумію, що будівельнику без освіти не те, що профільної , а будь-якої вищої в умовах стаціонару, розуміти причинно-наслідкові зв’язки непросто. Тому приводив з близькою йому темою алкоголізму. Не вдалось, можна про дітей. Це святе, це квіти життя.
У Будівельника два сина. Для одного батько винаймав багато років репетитора по фізиці , іншому - ні. Але перший зно по фізиці склав гірше другого. Можливо? Так. Якщо у другого фізичний склад розуму і він все схоплював на льоту в класі. А першому та фізика незрозуміла ніяк, бо він історією мріє. В чому помилка будівельника? Чому він отримав неочікуваний результат? Бо він не врахував, що зі старту 2 хлопці (2 країни, Швеція і Польща) мали різну початкову базу. Тому впливаючий фактор репетитор (обмеження) дав різні результати. Другий син без репетитора (Щвеція без обмежень) дав кращий результат, ніж перший з репетитором (Польща з обмеженнями) .
Якби їх батько вчився у нормальних вузах на стаціонарі, він би зрозумів причину. І зміг би усвідомити, зо репетитор все-таки користь приніс. Але батько не вчився, був прапорщиком і заочно без навчання отримав диплом. Тому висунув теорію, що репетитори замість сіяти знання, мабуть підручником по голові дітей б’ють, чим лише шкодять.
Можливо з сьогоднішнього дня у будівельника в мізках щось перевернеться, він щось зрозуміє.
З.І Причому я зараз не обговорюю, як на кожну окрему країну впливали обмеження чи вакцинація. Це питання достатньо детально вивчено, все є і на гілці, і в інтернеті. Мова по те, що ромасіки в звичній манері принесли примітивну дурь, яка розсипається при навіть не детальному вивченні. Вона саме на примітивні нейронні зв’язки (рівня прапорщик рівняйсь, струнко, в лазню кроком руш) і розрахована, тому і відгукнулась будівельнику.