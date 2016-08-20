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Епідемія коронавірусу
в Україні та світі

Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5032503350345035

Ваші плани щодо вакцинації від COVID

Епідемія коронавірусу в Україні та світі 3.1 5 68
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще
18%
12
Зробив 2 щеплення, зроблю ще
34%
23
Зробив 2 щеплення і досить
12%
8
Зробив 1 щеплення
0
0
Не буду робити щеплення
32%
22
Інше
4%
3
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:00

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Hotab написав:як обмеження піднімають смертність від ковід.
Я дивуюсь як такий примітивний організм як ти - ще допущений до польотів....
1 Є статистика
Статистика каже
Шведи обмежували боротьбу з ковідом - отримали найменшу зміну загальної смертності
Фіни або Італійці боролись з ковідом - отримали в рази більші зміни загальної смертності.
2 Виходячи з п1
Шведи не борячись з ковідом отримали мінус 4%...
Висновок - ковід створив проблем на 4%
Італійці боролись і отримали проблем на 19%
Висновок
Ковід так само як і у шведів забрав своїх 4% і ще 15% забрала боротьба...

Тепер про алкоголізм
Алкоголізм - це хвороба....але при цьому ти спокійно можеш купити алкоголь в десятках тисяч торгівельних точок.
Для того щоб боротьба з алкоголізмом проводилась по аналогії з ковідом..то такий приклад існує..
Сухий Закон в США....
Так от після тотальної заборони алкоголю(тотального ковідного карантину і поголовних щеплень) - алкоголіків менше не стало....

Дійшло мурзілка?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 17:23

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

да, хана каруселям
ветка ожила
уж что-то, а...
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 18:40

  Hotab написав:
  pilker написав:пожалуй, все-таки, рядом с каждым государством желательно разместить значение процента привитого населения.


Пожалуй , комусь треба повернутись до гілки, там все давно обговорено.


возвращаться к оставшимся от модерации текстам ? )

  Hotab написав:Порівнювати вплив вакцинації або обмежень має сенс в одній будь-якій (кожній окремо) конкретній країні.
Щоб не вийшло, що , якщо Хотаб після бокалу пива пробіг 5км краще, ніж будівельник після стакану соку, то це пиво покращує результати.
:mrgreen:


ну я то помню как продвигатели жесткоча и принудительной вакцинации ссылались на показатели смертности швеции в сравнении с другими скандинавскими странами. упоминали высказывание особы королевской крови. )
собственно говоря моя ремарка как раз и служит индивидуальному анализу ситуации в каждой стране. может тот перечень вакцин для ес, который кололи населению действовал избирательно на разные народы ? знаете как украинец уговорит поллитры горилки и ничего, а индеец отойдет в мир духов от ста грамм. )
pilker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 07:33

https://www.telegraph.co.uk/news/lockdown-files/

Еще немного, как это делалось…
medeivalb
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:45

budivelnik ,

Є статистика



  budivelnik написав:
Дійшло мурзілка?




Зображення
Тільки зі статистикою ще трішки треба вміти працювати, це не бетон замішувати 1:4 ..



Я дивуюсь як такий примітивний організм як ти - ще допущений до польотів


Справа в тому, що примітивно виглядають твої розсосолювання на рівні «вітер дує, бо його дерева своїми гілками наче опахалом роздмухують».

На пальцях для примітивного «підрахуя в дві дії»:
Є впливаючий фактор (наприклад вакцинація) , є об’єкт впливу (людина, група людей ). Щоб зрозуміти дію впливаючого фактора, необхідно максимально обмежити вплив інших факторів (або зробити, щоб ці інші фактори впливали однаково на всіх) , які можуть також вплинути на об’єкт та результати дослідження. .


Розглядаючи вплив вакцинації або обмежень на різні окремі країни будівельник від початку закладає помилку, яка не дає можливості вивчити саме дію впливаючого фактору. На різні країни і їх народи будуть мати вплив різноманітні культурологічні , поведінкові, соціальні, економічні , імунні фактори. Це вже не про вивчення впливаючого фактора (обмежень чи вакцинації).

Тому ще раз; для вивчення саме впливаючого фактора можна взяти різні країни і вивчити. Як кожна з них окремо хворіла до обмежень, а потім з ними, без вакцинації і з нею. В ідеалі з одним і тим самим штамом вірусу.


Я розумію, що будівельнику без освіти не те, що профільної , а будь-якої вищої в умовах стаціонару, розуміти причинно-наслідкові зв’язки непросто. Тому приводив з близькою йому темою алкоголізму. Не вдалось, можна про дітей. Це святе, це квіти життя.

У Будівельника два сина. Для одного батько винаймав багато років репетитора по фізиці , іншому - ні. Але перший зно по фізиці склав гірше другого. Можливо? Так. Якщо у другого фізичний склад розуму і він все схоплював на льоту в класі. А першому та фізика незрозуміла ніяк, бо він історією мріє.
В чому помилка будівельника? Чому він отримав неочікуваний результат? Бо він не врахував, що зі старту 2 хлопці (2 країни, Швеція і Польща) мали різну початкову базу. Тому впливаючий фактор репетитор (обмеження) дав різні результати. Другий син без репетитора (Щвеція без обмежень) дав кращий результат, ніж перший з репетитором (Польща з обмеженнями) .

Якби їх батько вчився у нормальних вузах на стаціонарі, він би зрозумів причину. І зміг би усвідомити, зо репетитор все-таки користь приніс. Але батько не вчився, був прапорщиком і заочно без навчання отримав диплом. Тому висунув теорію, що репетитори замість сіяти знання, мабуть підручником по голові дітей б’ють, чим лише шкодять.

Можливо з сьогоднішнього дня у будівельника в мізках щось перевернеться, він щось зрозуміє.


З.І Причому я зараз не обговорюю, як на кожну окрему країну впливали обмеження чи вакцинація. Це питання достатньо детально вивчено, все є і на гілці, і в інтернеті. Мова по те, що ромасіки в звичній манері принесли примітивну дурь, яка розсипається при навіть не детальному вивченні. Вона саме на примітивні нейронні зв’язки (рівня прапорщик рівняйсь, струнко, в лазню кроком руш) і розрахована, тому і відгукнулась будівельнику.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:12

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Hotab написав:Вона саме на примітивні нейронні зв’язки (рівня прапорщик рівняйсь
Про що можна говорити з військовим, життя якого залежить від прапорщиків..а він насміхається над цим званням?
Можна просто побажати йому вижити, бо нехай він повний дятел, але й Успіх воїн....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:36

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Вона саме на примітивні нейронні зв’язки (рівня прапорщик рівняйсь
Про що можна говорити з військовим, життя якого залежить від прапорщиків...

Може залежить, а може ти знов придумав…
Але прапорщик має знати своє місце і не розсосолювати на питання професійного відбору пілотів , їх придатності, тобто там, де він профвн.

Дякую за побажання.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:58

Re: Епідемія коронавірусу в Україні та світі

  Hotab написав:Але прапорщик має знати своє місце і не розсосолювати на питання професійного відбору пілотів
А пілот це всезнайко?
чому пілот має право , а будівельник не має право мати свою думку про карантин від ковіду?
Чим інженер авіатехнік розумніший від інженера будівельника в питаннях медицини?

Так що будь простішим і люди до тебе потягнуться.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:53

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Але прапорщик має знати своє місце і не розсосолювати на питання професійного відбору пілотів

чому пілот має право , а будівельник не має право мати свою думку про карантин



Я ХЗ чим ти читаєш.

  budivelnik написав:і люди до тебе потягнуться.


Боже збав.
Тебе підпусти, так залізеш на плечі і навалиш кучу прямо на голову всім «примітивним організмам» . Тому краще на відстані.
Hotab
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