Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 18:23
да, хана каруселям
ветка ожила уж что-то, а...
cohan
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medeivalb
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:41
cohan написав:
да, хана каруселям
ветка ожила
уж что-то, а...
трудно сказать как актуальна ветка сейчас у нас. глянул - в мире жизнь продолжается, обсуждают.
великобритания, скандал с WhatsApp leaks.
https://www.independent.co.uk/news/uk/p ... 94763.html https://www.independent.co.uk/news/uk/p ... 94773.html https://www.bbc.com/news/uk-politics-64870505
в штатах не забывают эту тему
https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/ ... and-safety
pilker
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 17:15
Всесвітня організація охорони здоров’я відсьогодні скасовує статус пандемії COVID-19.
Слава усім незайманим!
Ромасик
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 18:10
Honestus
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Додано: Вів 20 чер, 2023 12:12
Заслуговує на увагу "свідків" коронавірусу:
Уряд зареєстрував у парламенті законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски
https://sud.ua/uk/news/publication/2737 ... -bez-maski
Honestus
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Додано: Сер 21 чер, 2023 11:52
Продовжується деКОВІДізація.
Уряд вніс законопроект, яким пропонує виключити норми, які були запроваджені для учасників процесу на час карантину. Цим законопроектом пропонується також скасувати штрафи за обслуговування покупців продавцями без масок.
https://sud.ua/uk/news/publication/2739 ... -karantina https://sud.ua/uk/news/publication/2739 ... prodavtsov
Honestus
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:13
Honestus
Ты наверное не особо грамотный и не знаешь, что эпидемии как и войны всё равно когда то заканчиваются.О полном снятии всех ограничений и мер до 30.06 было заявлено уже давно.В этой теме уже не будет ничего особого...или давай продолжим спорить - а был ли ковид вообще
По мне нет смысла.
Кучинелли
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