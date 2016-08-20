Епідемія коронавірусу в Україні та світі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 бер, 2023 18:23
да, хана каруселям
ветка ожила уж что-то, а...
cohan
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medeivalb
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:41
cohan написав:
да, хана каруселям
ветка ожила
уж что-то, а...
трудно сказать как актуальна ветка сейчас у нас. глянул - в мире жизнь продолжается, обсуждают.
великобритания, скандал с WhatsApp leaks.
https://www.independent.co.uk/news/uk/p ... 94763.html https://www.independent.co.uk/news/uk/p ... 94773.html https://www.bbc.com/news/uk-politics-64870505
в штатах не забывают эту тему
https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/ ... and-safety
pilker
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 17:15
Всесвітня організація охорони здоров’я відсьогодні скасовує статус пандемії COVID-19.
Слава усім незайманим!
Ромасик
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Додано: П'ят 05 тра, 2023 18:10
Honestus
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Додано: Вів 20 чер, 2023 12:12
Заслуговує на увагу "свідків" коронавірусу:
Уряд зареєстрував у парламенті законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски
https://sud.ua/uk/news/publication/2737 ... -bez-maski
Honestus
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Додано: Сер 21 чер, 2023 11:52
Продовжується деКОВІДізація.
Уряд вніс законопроект, яким пропонує виключити норми, які були запроваджені для учасників процесу на час карантину. Цим законопроектом пропонується також скасувати штрафи за обслуговування покупців продавцями без масок.
https://sud.ua/uk/news/publication/2739 ... -karantina https://sud.ua/uk/news/publication/2739 ... prodavtsov
Honestus
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Додано: Вів 27 чер, 2023 22:58
Денис Шмигаль:
З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей.
За період пандемії ми відпрацювали механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. https://t.me/Denys_Smyhal/5509
Honestus
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