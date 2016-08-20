Епідемія коронавірусу в Україні та світі

Не знаю, шо воно таке. Але ковід у 2020 у мене починався так само - слабкість і нежить. Тоді на третій день я втратила "нюх", а на четвертий - "смак". Сьогодні як раз третій день хвороби, "нюх і смак" поки що при мені. Ковід у 2020 р я перенесла у легкій формі, але пост-ковідні симптоми відчувала майже півроку після хвороби.
upd. Після обіду майже зник "нюх" і наполовину зник "смак". Привіт, ковід!((
Дописую свою "історію хвороби"-2023. Через 2-3 дні після зникнення "нюх" і "смак" повернулися до мене остаточно. Отже, хворіла загалом 5 днів, у легкій формі. Ліки: таблетки Сінупрет (як противірусне), краплі Отривін із ментолом та евкаліптом (в ніс, від нежитю). Зміни у харчуванні: щодня 250г свіжої малини, страви з луком або часником, рясніше теплі напої (чай, кава, вода, какао, соки).
Не знаю, шо воно таке. Але ковід у 2020 у мене починався так само - слабкість і нежить. Тоді на третій день я втратила "нюх", а на четвертий - "смак". Сьогодні як раз третій день хвороби, "нюх і смак" поки що при мені. Ковід у 2020 р я перенесла у легкій формі, але пост-ковідні симптоми відчувала майже півроку після хвороби.
upd. Після обіду майже зник "нюх" і наполовину зник "смак". Привіт, ковід!((
Дописую свою "історію хвороби"-2023. Через 2-3 дні після зникнення "нюх" і "смак" повернулися до мене остаточно. Отже, хворіла загалом 5 днів, у легкій формі. Ліки: таблетки Сінупрет (як противірусне), краплі Отривін із ментолом та евкаліптом (в ніс, від нежитю). Зміни у харчуванні: щодня 250г свіжої малини, страви з луком або часником, рясніше теплі напої (чай, кава, вода, какао, соки).
Ну сінупрет не противірусне. Фітопрепапат, звичайний фуфломіцин. Але хоч не гомеопатія, і то добре
Faceless написав:Ну сінупрет не противірусне. Фітопрепапат, звичайний фуфломіцин.
В нас він офіційно зареєстрований, а в інструкції:
Фармакологічні властивості Компоненти, що входять до складу рослинного лікарського засобу, мають комплексну активність, яка проявляється у секретолітичній дії, протинабряковому, протизапальному, імуностимулюючому та противірусному ефектах. Активні компоненти лікарського засобу Синупрет® пригнічують розмноження різних респіраторних вірусів, таких як вірус грипу А, парагрипу та РСВ (респіраторно-синцитіальних вірусів). https://tabletki.ua/uk/%D0%A1%D0%B8%D0% ... structions
Трохи змови і корупції:
зі семи членів аналітичної групи ЦРУ, яка досліджувала походження вірусу SARS-CoV-2, шестеро дійшли такого висновку: є достатньо доказів, аби вважати джерелом пандемії лабораторію Інституту вірусології в китайському Ухані. Водночас сьомий член аналітичної групи обстоював версію про природне походження коронавірусу, мовляв, із тварин перейшов на людей. Інформатор також розповів, що шістьом експертам «запропонували значні грошові стимули», — аби ті змінили свої висновки про «втечу» коронавірусу з китайської лабораторії. Урешті-решт, аналітична група ЦРУ офіційно заявила, що визначити джерело походження COVID-19 їй не вдалося… https://wz.lviv.ua/world/497789-tsru-pi ... nia-korony
Астразенека, будучи нерекомендованою в Британії з 2021 року, цієї весни добровільно відкликала ліцензію на свою бормотуху в ЄС, після масових судових позовів і визнання у суді, що її вакцина викликає тромби. Та невже! Після не означає внаслідок. (с) https://edition.cnn.com/2024/05/08/busi ... index.html