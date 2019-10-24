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Deutsche Bahn укладе угоду з
"Укрзалізницею", - радник...

Deutsche Bahn укладе угоду з "Укрзалізницею", - радник...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:22

Deutsche Bahn укладе угоду з "Укрзалізницею", - радник...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голік.

Дивися повний текст Deutsche Bahn укладе угоду з \"Укрзалізницею\", - радник прем'єра Голик.
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