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Зниження тарифів: в Кабміні
зробили роз'яснення для...

Зниження тарифів: в Кабміні зробили роз'яснення для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:02

Зниження тарифів: в Кабміні зробили роз'яснення для...

Пропонуємо до обговорення:
Перерахунок плати за опалення залежить від типу палива, яке використовується постачальниками тепла в різних регіонах.

Дивися повний текст Зниження тарифів: в Кабміні зробили роз'яснення для українців (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:03

Вопрос к форумчанам: на сколько теплая зима снизит оплату за тепло населением?

При плюсовом декабре и январе различные ТЭЦ должны сжигать значительно меньше газа или угля и это должно уменьшить оплату конечными потребителями. А горячие батареи в +8 это вообще криминал.
dan15
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 13:25

  dan15 написав:Вопрос к форумчанам: на сколько теплая зима снизит оплату за тепло населением?

У вас теплосчетчик и погодный регулятор на домовом "входе" стоят? -- Если да -- на сколько "погрелись" -- на столько зима и снизит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:31

Вопрос к тем кто знает, почему в киевской области транспортировка 28коп ,а в донецкой 1.14грн, у нас что в киевской области газ добывается или область ближе к магистрали основной?
jyldyrym1
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