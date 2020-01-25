Перерахунок плати за опалення залежить від типу палива, яке використовується постачальниками тепла в різних регіонах.
Дивися повний текст Зниження тарифів: в Кабміні зробили роз'яснення для українців (інфографіка).
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:02
Зниження тарифів: в Кабміні зробили роз'яснення для...
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Дивися повний текст Зниження тарифів: в Кабміні зробили роз'яснення для українців (інфографіка).
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:03
Вопрос к форумчанам: на сколько теплая зима снизит оплату за тепло населением?
При плюсовом декабре и январе различные ТЭЦ должны сжигать значительно меньше газа или угля и это должно уменьшить оплату конечными потребителями. А горячие батареи в +8 это вообще криминал.
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:25
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:31
Вопрос к тем кто знает, почему в киевской области транспортировка 28коп ,а в донецкой 1.14грн, у нас что в киевской области газ добывается или область ближе к магистрали основной?
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