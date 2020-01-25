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Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 15:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.
Дивися повний текст Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до 3-4% ВВП - Гончарук
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Додано: Пон 27 січ, 2020 15:52
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