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Через погану інфраструктуру
Україна щороку втрачала до...

Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:52

Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

Дивися повний текст Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до 3-4% ВВП - Гончарук.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:52

теряет и теряла
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