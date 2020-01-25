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Через погану інфраструктуру
Україна щороку втрачала до...

Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:52

Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

Дивися повний текст Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до 3-4% ВВП - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:52

теряет и теряла
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:48

Не лише дороги, а вся Україна є символом корупції та байдужості. Зробить інакше. Почніть саджати корупціонерів на тривалі строки з конфіскацією, тоді ви зміните не лише дороги, а всю країну.
Vadym2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:49

Ну залучать, а ось зміниться щос чи ні, невідомо. І головне щоб змінилось не на час поки ремонтують, а щоб і потім це декілька років щоб втрималось
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 12:04

Щоб почати садити корупціонерів, треба країну завести в повну ж***. Просто представте собі що буде з Державою якщо посадити наприклад Ахметку з Коломойшей?
Ви до цього готові?
aklex
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:13

aklex, и что страшного произойдет? Земля налетит на небесную ось?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:21

Re: Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до..

  aklex написав:Просто представте собі що буде з Державою якщо посадити наприклад Ахметку з Коломойшей?

Що буде?
Виросте ВВП, бо зміняться грошові потоки. Бо не буде змоги у однієї людини вивезти гроші в іншу країну і купити собі там віллу за 200 млн.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 14:35

Продадут дороги немцам.
Или ещё кому - только деньги давай!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:13

  RomanTik написав:aklex, и что страшного произойдет? Земля налетит на небесную ось?

Кучу народу свезут автобусами в Киев. Мы увидим те же пьяные морды то на антимайдене которые будут требовать отпустить кормильцев. Советую ознакомиться как Колумбия под давлением Штатов сажала Пабло Ескобара и что у их из этого вышло.
ssnet
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