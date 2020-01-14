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НБУ дозволив Rozetka
надавати платіжні послуги

НБУ дозволив Rozetka надавати платіжні послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:44

НБУ дозволив Rozetka надавати платіжні послуги

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк зареєстрував нового оператора послуг платіжної інфраструктури – ТОВ «УАПРОМ».

Дивися повний текст НБУ дозволив Rozetka надавати платіжні послуги.
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