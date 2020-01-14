Національний банк зареєстрував нового оператора послуг платіжної інфраструктури – ТОВ «УАПРОМ».
Дивися повний текст НБУ дозволив Rozetka надавати платіжні послуги.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 16:44
НБУ дозволив Rozetka надавати платіжні послуги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ дозволив Rozetka надавати платіжні послуги.
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:37
А мелкий бизнес нужно загнобить.
Зачем мелкий бизнес гигантам? Только цены сбивают.
А иностранным нужно вообще отменить налоги, тогда местный мелкий гораздо быстрее умрет.
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