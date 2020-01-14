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НБУ дозволив Rozetka надавати платіжні послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:44
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк зареєстрував нового оператора послуг платіжної інфраструктури – ТОВ «УАПРОМ».
Дивися повний текст НБУ дозволив Rozetka надавати платіжні послуги
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Додано: Пон 27 січ, 2020 16:45
Кипрские компании владеют всей Украиной.
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emp8080
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Додано: Вів 28 січ, 2020 09:07
І знову оффшор. А як же закон?
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jeugen
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Додано: Вів 28 січ, 2020 09:37
А мелкий бизнес нужно загнобить.
Зачем мелкий бизнес гигантам? Только цены сбивают.
А иностранным нужно вообще отменить налоги, тогда местный мелкий гораздо быстрее умрет.
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p_a_l
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:22
может и мне на кипре зарегистрировать конторку... всем же можно
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Tamagoch
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:25
Tamagoch написав:
может и мне на кипре зарегистрировать конторку... всем же можно
Вай нот? -- но там ежегодная такса 350 "не бумаги" -- и это если все самому делать. Если платить посреднику -- суммы под 2.5 -- и это еще не считая налогов...
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_hunter
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