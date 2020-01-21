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Раді пропонують змінити Бюджетний кодекс з користування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:27
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді прийняти законопроект №2808 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо стимулювання ефективного використання ділянками нафтогазоносних надр".
Дивися повний текст Раді пропонують змінити Бюджетний кодекс з користування нафтогазоносними надрами
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:27
От тут вже пішла волохата беняфіціара теперішньої влади. Адже навряд чи планують підняти збори з кожного видобутого куба газу/нафти...
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