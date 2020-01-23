Про це він заявив журналістам у кулуарах конференції "Дороги UA 2020".
Дивися повний текст Ярославський планує вийти на дорожньо-ремонтний ринок України.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:46
Ярославський планує вийти на дорожньо-ремонтний ринок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ярославський планує вийти на дорожньо-ремонтний ринок України.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:46
А Гончарук заявив что треба дороги реконструювати, і бажано без тендерів і все в один день.
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