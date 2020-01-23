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Ярославський планує вийти на
дорожньо-ремонтний ринок...

Ярославський планує вийти на дорожньо-ремонтний ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:46

Ярославський планує вийти на дорожньо-ремонтний ринок...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив журналістам у кулуарах конференції "Дороги UA 2020".

Дивися повний текст Ярославський планує вийти на дорожньо-ремонтний ринок України.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:46

А Гончарук заявив что треба дороги реконструювати, і бажано без тендерів і все в один день.
pogorelets
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