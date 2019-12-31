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Коли затвердять нову програму з МВФ: прогнози від Милованова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 18:21
Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.
Дивися повний текст Коли затвердять нову програму з МВФ: прогнози від Милованова
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