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Коли затвердять нову програму
з МВФ: прогнози від Милованова

Коли затвердять нову програму з МВФ: прогнози від Милованова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:21

Коли затвердять нову програму з МВФ: прогнози від Милованова

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

Дивися повний текст Коли затвердять нову програму з МВФ: прогнози від Милованова.
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