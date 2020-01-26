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Україна отримала 1,25 млрд євро від випуску євробондів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:20
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Дивися повний текст Україна отримала 1,25 млрд євро від випуску євробондів
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:20
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