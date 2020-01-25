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ПриватБанк відкрив прийом заявок
на доступні кредити для...

ПриватБанк відкрив прийом заявок на доступні кредити для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:30

ПриватБанк відкрив прийом заявок на доступні кредити для...

Пропонуємо до обговорення:
Держава компенсує підприємцю частину відсотків за кредитом.

Дивися повний текст ПриватБанк відкрив прийом заявок на доступні кредити для малого бізнесу під \"5-7-9%\".
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