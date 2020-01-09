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Мости, які добудують і
відремонтують в першу чергу

Мости, які добудують і відремонтують в першу чергу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:48

Мости, які добудують і відремонтують в першу чергу

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков на презентації планів роботи держагентства "Дороги UA 2020".

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:48

И на Киев на Подольский по сусекам наскребти нужно, или вернуть то что украли и достроить, и еще 10. В Китае за неделю строят, а тут 30 лет растягивают
bklochok
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