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Як зростуть мінімальні пенсії
сім’ям військових у разі...

Як зростуть мінімальні пенсії сім’ям військових у разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:53

Як зростуть мінімальні пенсії сім’ям військових у разі...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики оприлюднило розміри мінімальних пенсій в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військових.

Дивися повний текст Як зростуть мінімальні пенсії сім’ям військових у разі втрати годувальника.
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