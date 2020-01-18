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Як зростуть мінімальні пенсії сім’ям військових у разі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 січ, 2020 21:53
Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики оприлюднило розміри мінімальних пенсій в разі втрати годувальника, які призначаються членам сімей військових.
Дивися повний текст Як зростуть мінімальні пенсії сім’ям військових у разі втрати годувальника
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