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ФГВФО звернеться до
правоохоронних органів щодо...

ФГВФО звернеться до правоохоронних органів щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:57

ФГВФО звернеться до правоохоронних органів щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування.

Дивися повний текст ФГВФО звернеться до правоохоронних органів щодо махінацій з продажу пулу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:57

хотеть и обратился большая разница, что то мутное
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