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Як зміняться зарплати українців
відповідно до нового...

Як зміняться зарплати українців відповідно до нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:15

Як зміняться зарплати українців відповідно до нового...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати українцям можуть почати нараховувати за новою системою.

Дивися повний текст Як зміняться зарплати українців відповідно до нового Закону про працю.
R2
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