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Коли ФОП-пенсіонер
має сплачувати ЄСВ

Коли ФОП-пенсіонер має сплачувати ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:22

Коли ФОП-пенсіонер має сплачувати ЄСВ

Пропонуємо до обговорення:
Підприємці, які звільняються від сплати внеску, не зобов’язані його платити і не зобов’язані подавати звіт з ЄСВ.

Дивися повний текст Коли ФОП-пенсіонер має сплачувати ЄСВ.
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