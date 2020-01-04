RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кіберполіція провела обшуки в
IT-компанії, яка працювала...

Кіберполіція провела обшуки в IT-компанії, яка працювала...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:39

Кіберполіція провела обшуки в IT-компанії, яка працювала...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.

Дивися повний текст Кіберполіція провела обшуки в IT-компанії, яка працювала з онлайн-казино.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93122
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:39

Это очень обрадует потенциальных инвесторов.
adikali
 
Повідомлень: 744
З нами з: 14.03.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українські компанії вимагають запровадити мита на...
R2 » Сер 22 січ, 2020 12:09
8 497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 12:01
pin1234
Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити...
R2 » Суб 04 січ, 2020 14:55
9 1079
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 15:32
nechuev
«Укрнафта» пробачила компанії Коломойського 6,5 млн грн...
R2 » П'ят 10 січ, 2020 12:27
1 437
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 12:28
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81170)
28.01.2020 10:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.