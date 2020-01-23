|
|
У Мінфіні запевняють, що в України достатньо грошей для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:51
Пропонуємо до обговорення:
На казначейському рахунку України достатньо коштів для нормального функціонування держави.
Дивися повний текст У Мінфіні запевняють, що в України достатньо грошей для нормального функціонування
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93122
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:51
Если вдруг кому-то не хватит, еще одолжит. А шо.
-
greenserfer
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 02.02.17
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор