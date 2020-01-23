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У Мінфіні запевняють, що в
України достатньо грошей для...

У Мінфіні запевняють, що в України достатньо грошей для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:51

У Мінфіні запевняють, що в України достатньо грошей для...

Пропонуємо до обговорення:
На казначейському рахунку України достатньо коштів для нормального функціонування держави.

Дивися повний текст У Мінфіні запевняють, що в України достатньо грошей для нормального функціонування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:51

Если вдруг кому-то не хватит, еще одолжит. А шо.
greenserfer
 
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