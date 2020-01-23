На казначейському рахунку України достатньо коштів для нормального функціонування держави.
Дивися повний текст У Мінфіні запевняють, що в України достатньо грошей для нормального функціонування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:51
У Мінфіні запевняють, що в України достатньо грошей для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні запевняють, що в України достатньо грошей для нормального функціонування.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:09
у минфина денег как у собаки блох.вот тока это деньги которые придется отдавать,а за то что их подержали еще заплатить проценты.
|