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Вчені створили «безсмертні»
SSD-накопичувачі з графену

Вчені створили «безсмертні» SSD-накопичувачі з графену
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:11

Вчені створили «безсмертні» SSD-накопичувачі з графену

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці з Національного дослідницького технологічного університету «МІСіС» (Росія) і Національного інституту квантових наук і радіології (Японія) розробили матеріал, що дозволяє істотно збільшити місткість твердотільних дисків і флеш-накопичувачів. Крім того, він вирішує головну проблему таких накопичувачів - ліміту перезапису.

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