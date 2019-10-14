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Вчені створили «безсмертні» SSD-накопичувачі з графену
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:11
Пропонуємо до обговорення:
Фахівці з Національного дослідницького технологічного університету «МІСіС» (Росія) і Національного інституту квантових наук і радіології (Японія) розробили матеріал, що дозволяє істотно збільшити місткість твердотільних дисків і флеш-накопичувачів. Крім того, він вирішує головну проблему таких накопичувачів - ліміту перезапису.
Дивися повний текст Вчені створили «безсмертні» SSD-накопичувачі з графену
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