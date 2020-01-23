"Частка продажів підроблених товарів на нашій платформі несуттєва - менше 1% від усіх замовлень", - відповіли в Rozetka на запит UBR.ua.
Дивися повний текст У Rozetka назвали обсяг підробок у продажу.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 10:21
У Rozetka назвали обсяг підробок у продажу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Rozetka назвали обсяг підробок у продажу.
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:21
особенно товары с пометкой "только в розетке", которых нет у официальных дилеров... подделка или просто контрабас? )
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:25
Re: У Rozetka назвали обсяг підробок у продажу
Особо ничего не мешает закупить контейнер чего то в Польше или Китае и не быть при этом официальным дилером.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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