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У Rozetka назвали обсяг
підробок у продажу

У Rozetka назвали обсяг підробок у продажу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:21

У Rozetka назвали обсяг підробок у продажу

Пропонуємо до обговорення:
"Частка продажів підроблених товарів на нашій платформі несуттєва - менше 1% від усіх замовлень", - відповіли в Rozetka на запит UBR.ua.

Дивися повний текст У Rozetka назвали обсяг підробок у продажу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:21

особенно товары с пометкой "только в розетке", которых нет у официальных дилеров... подделка или просто контрабас? )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:25

Re: У Rozetka назвали обсяг підробок у продажу

Tamagoch написав:особенно товары с пометкой "только в розетке", которых нет у официальных дилеров... подделка или просто контрабас? )


Особо ничего не мешает закупить контейнер чего то в Польше или Китае и не быть при этом официальным дилером.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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