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У 2020 році на дорогах державного
значення встановлять...

У 2020 році на дорогах державного значення встановлять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:22

У 2020 році на дорогах державного значення встановлять...

Пропонуємо до обговорення:
При цьому влада планує далі встановлювати камери спостереження на дорогах.

Дивися повний текст У 2020 році на дорогах державного значення встановлять близько 250 камер.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 10:22

Мало того, что на картинке жигули, так еще и перевод с украинского некорректен
polmaro00
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А смысл?
agrostantsiya
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