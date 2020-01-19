При цьому влада планує далі встановлювати камери спостереження на дорогах.
Дивися повний текст У 2020 році на дорогах державного значення встановлять близько 250 камер.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:22
У 2020 році на дорогах державного значення встановлять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2020 році на дорогах державного значення встановлять близько 250 камер.
Додано: Вів 28 січ, 2020 10:22
Мало того, что на картинке жигули, так еще и перевод с украинского некорректен
|