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Телефонні аферисти виманили у
киянки майже мільйон гривень

Телефонні аферисти виманили у киянки майже мільйон гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:38

Телефонні аферисти виманили у киянки майже мільйон гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Дивися повний текст Телефонні аферисти виманили у киянки майже мільйон гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:38

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