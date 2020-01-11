Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Дивися повний текст Телефонні аферисти виманили у киянки майже мільйон гривень.
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Додано: Вів 28 січ, 2020 11:38
Телефонні аферисти виманили у киянки майже мільйон гривень
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Дивися повний текст Телефонні аферисти виманили у киянки майже мільйон гривень.
Додано: Вів 28 січ, 2020 13:41
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Вів 28 січ, 2020 22:57
нефиг пытаться избежать наказания, аферистов наградить и отпустить, благое дело делают
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